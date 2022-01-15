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Более 2 млн ПЦР-тестов выпустили в технополисе "Москва" в 2021 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В 2021 году предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва"" произвело более двух миллионов ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Благодаря наработкам в области контрактного производства медизделий специалисты компании в сжатые сроки запустили производство тест-систем в больших объемах. В результате предприятие в прошлом году выпустило более двух миллионов тестов для выявления COVID-19, а также семь миллионов пробирок для транспортировки анализов и четыре миллиона наборов для их подготовки", - приводит слова Ефимова сайт столичной мэрии в субботу.

Сообщается, что предприятие обеспечило 5% от всех тестирований на коронавирусную инфекцию в России.

"Площадка предприятия оснащена передовым оборудованием в соответствии с международными стандартами. Все производство ведется в чистых помещениях, площадь которых превышает 400 квадратных метров. В компании трудятся порядка 30 специалистов в области биотехнологий", - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва"" включает в себя пять площадок. Одна находится в Печатниках и четыре - в Зеленограде: "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предусмотрены особые меры поддержки. Например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин.

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