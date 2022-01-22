Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19.

Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения - 1 февраля", - говорится в сообщении.

Мишустин призвал обратить особое внимание на укомплектованность call-центров достаточным количеством специалистов, которые консультируют граждан по вопросам, связанным с коронавирусом. С учетом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей.

Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи, имеющих медицинскую подготовку.