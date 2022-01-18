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За полтора дня в Москве местами выпало до 14 см снега

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"Прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. В уборке задействовано более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, в первую очередь ведется уборка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб.

В 11:00 коммунальщики задействовали технику для подметания проезжей части, тротуаров и дворов с последующей обработкой против гололеда, добавил Бирюков.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что за сутки высота снежного покрова в городе увеличилась с 29 до 37 сантиметров.

Петр Бирюков Москва

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