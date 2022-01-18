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Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выпало 7 мм снега, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, ссылаясь на предварительные данные на 9 утра 18 января.

По подсчетам синоптиков, за минувшие 24 часа в регионе выпало около 17% месячной нормы января по осадкам. Высота снежного покрова увеличилась с 29 до 37 см. Представитель метеобюро уточнил, что данные с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Месячная норма осадков января в столице - 42 мм.

Снегопад в московском регионе продолжится как минимум до 18:00 вторника, считают метеорологи. Местами возможны метель и ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха не превысит минус 2-4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в Крещенскую ночь - ночь на среду, 19 января - в Москве подморозит до минус 10-12 градусов.

Москва Метеобюро Москвы ВДНХ Роман Вильфанд

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