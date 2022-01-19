Суточный прирост COVID-19 в Москве приблизился к историческим пикам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки выявили 8 795 новых случаев заражения коронавирусом, показатель превысил максимумы осенней волны пандемии и приблизился к пикам летней волны, следует из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 8 342 новых случаях заражения. Заболеваемость в городе растет с начала января.

Пик осенней волны пришелся на 28 октября - тогда суточный прирост составил 8 440 выявленных случаев за сутки. Июньские пики превышали 9000 случаев.

Днем ранее Роспотребнадзор Москвы сообщил о 1241 подтвердившемся случае заражения штаммом "омикрон". Завозными были признаны 265 случаев. Мэр города Сергей Собянин говорил, что ждет значительного роста заболеваемсти из-за "омикрона".

По данным оперштаба, за сутки в столице умер 71 человек с COVID-19, всего с начала пандемии летальных исходоы было 38 084. Днем ранее сообщалось о 69 умерших.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 113 370 случаев заражения коронавирусом.

По всей стране за сутки выявили 33 899 новых случаев COVID-19 случаев, это на 2 647 заражений больше, чем днем ранее.