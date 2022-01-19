В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 899 случаев, это на 2 647 заражений больше, чем сообщалось во вторник, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 899 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 376 (15,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Как и предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".

Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Москве - 8 795 случаев, это максимум с начала года, в Санкт-Петербурге - 4 382, в Московской области - 2 626 новых заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 698 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 71, в Петербурге - 62, в Подмосковье - 38.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавирусной инфекции, 323 376 умерших и 9 925 855 выписанных, в том числе 22 920 выписаны за последние сутки, из них 1 997 выздоровевших приходится на Москву.