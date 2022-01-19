Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 005 099+3 108 018

В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 899 случаев, это на 2 647 заражений больше, чем сообщалось во вторник, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 899 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 376 (15,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Как и предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".

Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Москве - 8 795 случаев, это максимум с начала года, в Санкт-Петербурге - 4 382, в Московской области - 2 626 новых заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 698 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 71, в Петербурге - 62, в Подмосковье - 38.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавирусной инфекции, 323 376 умерших и 9 925 855 выписанных, в том числе 22 920 выписаны за последние сутки, из них 1 997 выздоровевших приходится на Москву.

Хроника коронавируса. Январь.

15
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии
Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Что случилось этой ночью: среда, 19 января

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Что произошло за день: вторник, 18 января

Нобелевский лауреат Муратов оштрафован на 4 тыс. руб. за отсутствие маркировки

Угрожавший пассажирам автобуса дагестанец арестован в Москве на два месяца

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года
Пандемия коронавируса

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });