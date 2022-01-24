В Москве раскрыли бизнес по организации незаконной миграции с доходом свыше 60 млн руб.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в организации бизнеса по незаконной миграции иностранцев в Россию.

"Злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам поддельные документы. Это миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации. Кроме того, задокументированы факты оказания услуг по фиктивной сдаче экзаменов на знание русского языка, по подготовке материалов для получения гражданства России и регистрации по месту пребывания", - сказала в понедельник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, услугами пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. "Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 миллионов рублей", - пояснила представитель МВД.

Следователем в Москве возбуждено уголовное дело по об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).

Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России и Росгвардии по местам проживания подозреваемых изъяты паспорта, фотографии, бланки миграционных документов, незарегистрированный травматический пистолет, компьютерная техника, средства связи, деньги и другие предметы, которые являются доказательствами по данному делу.

Задержанные отправлены под домашний арест.

Полицейские устанавливают все эпизоды и возможных соучастников противоправной деятельности. "Будут разыскиваться покупатели поддельных документов", - добавила Волк.