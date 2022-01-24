Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 351 378 115+2 243 563

В Москве раскрыли бизнес по организации незаконной миграции с доходом свыше 60 млн руб.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в организации бизнеса по незаконной миграции иностранцев в Россию.

"Злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам поддельные документы. Это миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации. Кроме того, задокументированы факты оказания услуг по фиктивной сдаче экзаменов на знание русского языка, по подготовке материалов для получения гражданства России и регистрации по месту пребывания", - сказала в понедельник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, услугами пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. "Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 миллионов рублей", - пояснила представитель МВД.

Следователем в Москве возбуждено уголовное дело по об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).

Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России и Росгвардии по местам проживания подозреваемых изъяты паспорта, фотографии, бланки миграционных документов, незарегистрированный травматический пистолет, компьютерная техника, средства связи, деньги и другие предметы, которые являются доказательствами по данному делу.

Задержанные отправлены под домашний арест.

Полицейские устанавливают все эпизоды и возможных соучастников противоправной деятельности. "Будут разыскиваться покупатели поддельных документов", - добавила Волк.

Москва МВД РФ Ирина Волк

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявили 17 528 новых случаев коронавируса

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявили максимальное число заболевших COVID-19 за пандемию

Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных за зиму 45 см

Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных за зиму 45 см

В Москве зафиксирован 1 831 случай заболевания "омикроном"

В Москве зафиксирован 1 831 случай заболевания "омикроном"

Суд в Москве арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Замглавы ЦИК РФ назвал дееспособной московскую систему электронного голосования

Трем участницам фотосессии у мечети вменили оскорбление чувств верующих

Трем участницам фотосессии у мечети вменили оскорбление чувств верующих
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });