Территории вблизи 11 станций БКЛ метро дополнительно благоустроят

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Второй этап благоустройства территорий, прилегающих к 11 станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, предполагается завершить в 2022 году, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков журналистам во вторник.

"Работы пройдут около открывшихся в прошлом году станций "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская", - сказал Бирюков.

По его словам, благоустройство также затронет окрестности станций "Сокольники" и "Марьина Роща", запланированных к открытию в 2022 году.

"На первом этапе были реализованы мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций. На втором в зону благоустройства включили дополнительные территории, запланировано создание новых общественных пространств", - пояснил заммэра.

Бирюков уточнил, что зеленая зона появится вдоль улицы Новаторов в районе станции метро "Новаторская", преобразится сквер вдоль улицы Крупской. "Возле станции "Сокольники" обустроят комфортное озелененное общественное пространство. Небольшие скверы и зоны отдыха появятся около станций "Электрозаводская" и "Кунцевская", - добавил он.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря 2021 года открыли десять станций БКЛ: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

Всего в составе БКЛ протяженностью около 70 км будет 31 станция. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

Замкнуть Большое кольцо столичного метро планируется к 2023 году.