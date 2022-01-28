Пять ресторанов могут закрыть в центре Москвы за COVID-нарушения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в пяти ресторанах, расположенных в центре Москвы, заведениям грозит штраф или временное закрытие, сообщили в пятницу в столичном Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

"Были выявлены нарушения в пяти ресторанах: Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar. Сотрудники находились на территории ресторанов без средств индивидуальной защиты", - сказал журналистам главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

Он добавил, что небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Не соблюдалась социальная дистанция, а у гостей не измеряли температуру.

Ресторанам теперь грозят штрафы в размере 300 тыс. руб. Эта сумма может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, заведения могут закрыть на срок до 90 суток.