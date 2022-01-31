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Мавзолей Ленина в феврале будет закрыт для посещения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU -Допуск в мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт в феврале в связи с проведением профилактических работ, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Плановая профилактика в усыпальнице вождя Октябрьской революции проводится, как правило, раз в два года и длится около полутора месяцев.

В последний раз такие профилактические работы имели место в 2020 году, тогда из-за пандемии допуск в мавзолей был прекращен в середине марта и возобновился только 1 июля.

Характер работ не уточняется, однако известно, что в 2017 году они были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина. С ним работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Москва

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