Сервис FacePay планируют запустить на МЦК и для пользователей соцкарт

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют расширить зону действия сервиса оплаты проезда через систему распознавания лиц FacePay, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Основные планы на 2022 год. (...) Запуск FacePay на МЦК (Московском центральном кольце - ИФ), для владельцев социальных карт", - говорится в сообщении.

В текущем году FacePay также планируют запустить в пилотном режиме на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте.

Кроме того, банковские карты начнут принимать на всех турникетах столичного метро.

Оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала 15 октября 2021 года на всех линиях и станциях московского метро. Чтобы воспользоваться Face Pay, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка" к этому сервису через приложение "Метро Москвы".