Наземный пешеходный мост рухнул в Подмосковье из-за столкновения с самосвалом
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Наземный пешеходный мост рухнул на Горьковском шоссе в Подмосковье из-за столкновения с самосвалом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"У самосвала, проезжавшего под надземным пешеходным переходом на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе, самопроизвольно поднялся кузов. Грузовик задел конструкции эстакады, и они рухнули", - сказал источник.
Пострадал водитель грузовика.
В настоящее время участок шоссе перекрыт. Организованы маршруты объезда.