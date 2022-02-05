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Наземный пешеходный мост рухнул в Подмосковье из-за столкновения с самосвалом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Наземный пешеходный мост рухнул на Горьковском шоссе в Подмосковье из-за столкновения с самосвалом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"У самосвала, проезжавшего под надземным пешеходным переходом на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе, самопроизвольно поднялся кузов. Грузовик задел конструкции эстакады, и они рухнули", - сказал источник.

Пострадал водитель грузовика.

В настоящее время участок шоссе перекрыт. Организованы маршруты объезда.

Балашиха Горьковское шоссе

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