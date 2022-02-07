В Москве за сутки госпитализировали 1 322 пациента с коронавирусом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки обнаружили 15 442 пациента с коронавирусом, сообщил портал "Стопкоронавирус.РФ".

Накануне сообщалось о 18 856 случаях инфицирования. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе снизилась примерно на 18%.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что за сутки в больницу попали 1 322 пациента с коронавирусом - это 8,6% от общего числа выявленных за 24 часа случаев.

Скончались за сутки в Москве 83 пациента с коронавирусом. В общей сложности пандемия унесла жизни 39 517 человек в столице.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 13 097 москвичей. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 047 924.

Накануне сообщалось о гибели 81 и выздоровлении 13 022 пациентов с COVID-19 в городе.

Общее число случаев COVID-19 в Москве по состоянию на 7 февраля достигло 2 511 333.