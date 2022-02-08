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Снег и плюсовые температуры ожидаются в Москве в среду

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В среду в столичном регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха составит до плюс 1 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

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"-1...1°. Облачно. Небольшой снег. Гололедица", - говорится в прогнозе на 9 февраля, размещенном на сайте учреждения.

Ветер юго-западный, западный - 6-11 м/c, атмосферное давление пониженное - 742 мм рт. ст., следует из прогноза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в феврале на значительной части территории РФ будет выше климатической нормы. Вместе с тем Вильфанд предупредил, что ранней весны в Москве ждать не стоит. По его словам, февраль будет характеризоваться колебаниями погоды, а климатическая весна наступит только к середине апреля.

Москва

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