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Синоптики спрогнозировали мокрый снег и плюсовые температуры в Москве до 12 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мокрый снег и плюсовые температуры сохранятся в столичном регионе до субботы, сообщает Гидрометцентр России в четверг.

"Над Европой сохраняется западно-восточный перенос воздушных масс, который продолжает поддерживать поступление атлантического тепла в европейскую часть России. Значения средней суточной температуры по-прежнему будут превышать климатическую норму на 8°", - говорится в прогнозе, размещенном на сайте учреждения.

Отмечается, что в ночные часы в Москве будет небольшой минус, а днем - около или немного выше нуля, возможны осадки в виде мокрого снега. Атмосферное давление вырастет и уже в выходные превысит норму, предупредили синоптики.

В пятницу, 11 февраля, в столице столбики термометров днем покажут 1...3°, по области -2...3° (ночью - до -4°), будет облачно, возможен небольшой и умеренный снег, мокрый снег. В субботу, 12 февраля, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха в дневные часы -2...0°, по области -5...0°, добавили в Гидрометцентре.

На дорогах в ближайшие дни сохранится гололедица, следует из прогноза.

Москва Гидрометцентр России

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