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У здания возле Госдумы обрушились строительные леса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Строительные леса возле здания в Георгиевском переулке, расположенном напротив входа в Госдуму, обрушились в пятницу, придавив несколько служебных машин, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

"Леса обрушились возле старинного здания в Георгиевском переулке, несколько машин из гаража управделами президента находятся под обломками", - сообщил агентству свидетель.

Здание, в котором уже несколько месяцев ведется ремонт, находится напротив нового здания Госдумы.

Госдума

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