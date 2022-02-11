Два человека погибли в результате обрушения бетонного забора на стройке в Подмосковье

Еще трое пострадали

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Три бетонных пролета обрушились на стройке торгового комплекса в Подмосковье, два человека погибли.

"В поселке Селятино на строящемся придорожном торговом комплексе произошло обрушение трех пролетов бетонного забора. Есть пострадавшие и погибшие", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что в результате происшествия два человека погибли, еще трое пострадали.

В прокуратуре Подмосковья подтвердили факт инцидента, добавив, что информация о пострадавших уточняется. Наро-Фоминской городской прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.