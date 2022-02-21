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Электрички Казанского направления МЖД задерживались из-за поломки состава

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на Казанском направлении МЖД случился сбой в движении в направлении Москвы из-за остановки одного поезда по техническим причинам на станции "Авиамоторная", сообщили в Департаменте транспорта столицы.

В результате несколько поездов задержались. Часть из них пустили по другому пути.

В 8:36 Дептранс сообщил, что сломавшийся состав с путей убрали. Движение поездов через "Авиамоторную" возобновилось по всем путям. Дептранс и МЖД начали возвращать задержанные поезда в график.

МЖД Москва Дептранс Казанское направление Авиамоторная

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