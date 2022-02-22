Завод по выпуску электрогрузовиков откроется в Москве в III квартале 2022 г.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Петербургское ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (ЭМР) планирует открыть завод в Москве по выпуску грузовых электрокаров EVM PRO в III квартале 2022 года. Об этом говорится в материалах к презентации машины, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Электрогрузовики будут выпускаться на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Проектирование завода площадью более 2,6 тыс. кв. м уже завершено. Мощность в первый год работы составит 1 тыс. машин.

EVM PRO создан ЭМР (55% у финансового директора компании Игоря Гирдина, 45% у гендиректора Ильи Рашкина) совместно с концерном "УАЗ" (входит в группу "Соллерс" Вадима Швецова) на базе шасси "УАЗ Профи". Ключевые характеристики машины: запас хода на одном заряде – 300 км, масса – 3,5 тонны, полезная нагрузка – до 1 тонны.

Цена электромобиля, как заявляют в компании, составит 3,5 млн руб. Поскольку проект будет реализован в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), при оформлении машины в лизинг покупатель может рассчитывать на субсидию в 950 тыс. руб. "В итоге получается цена для потребителя – 2,5 млн руб. Машина может окупиться за один год эксплуатации", - сказал Гирдин в ходе презентации. По словам Рашкина, компании уже договорилась о продаже 400 электрогрузовиков структурам бизнесмена Александра Лебедева, сейчас согласуются детали этой сделки.

ЭМР уже инвестировала в проект 200 млн руб. собственных средств, сообщил Гирдин. Всего, по его словам, на первом этапе планируется привлечь 1 млрд руб. "Сейчас ведутся переговоры с крупнейшими финансовыми корпорациями России, лизинговыми компаниями, венчурными фондами, частными инвесторами. Мы готовы к предложениям: ищем не только инвестора, но и стратегического партнера, с которым будем двигаться вперед в горизонте 5 лет и более", - заявил CFO компании.

Предпосылкой для создания легкого электрогрузовика стал бурный рост онлайн-торговли в РФ, пояснил Гирдин.

"Мы проанализировали за последний год более 50 компаний, которые работают в данной сфере: это крупные российские маркет-плейсы, фуд-ритейлеры, логистические компании, курьерские службы. Нам важно было понимать, какое количество доставок и какой пробег совершает транспортное средство за один день. Получились следующие данные: 220-250 км и 25 доставок в день. На основе этих данных мы стали проектировать модель нашего электрогрузовика", - сказал Гирдин.

Объем рынка легкого коммерческого транспорта (LCV) в целом в РФ составляет 140 тыс. машин в год, потенциальный объем рынка электромобилей такого класса – с объемом кузова от 7 до 16 кубических метров и полезной нагрузкой до 1 тонны – оценивается на уровне 10 тыс. единиц в год, заявил Рашкин. "Наша компания рассчитывает занять до 30% этого рынка", - сказал он.