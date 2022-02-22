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Трое рабочих упали в шахту лифта в подмосковном Пушкине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - СКР проводит проверку по факту травмирования трех рабочих на стройке в Подмосковье, в результате чего один из них погиб.

"В следственные органы городского округа Пушкино поступила информация о гибели одного рабочего и травмировании еще двух в результате падения в шахту лифта. По данному факту незамедлительно организована проверка", - сообщает сайт главного следственного управления СКР по Московской области.

По предварительным данным, трое рабочих соорудили деревянный помост и производили работы в шахте лифта строящегося дома. В результате под тяжестью веса помост рухнул и мужчины провалились в шахту.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них скончался, сообщили в областном главке СКР.

Московская область

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