Московские полицейские задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве в Латвии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве находившихся в международном розыске подозреваемых в убийстве футбольного агента в Латвии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД России и оперативниками управления МВД по Брянской области "задержали двоих граждан Латвии, находившихся в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления", сказала Волк журналистам в пятницу.

По информации правоохранительных органов, задержанные могут быть причастны к убийству футбольного агента, совершенному в апреле 2021 года в Риге.

Кроме того, один из фигурантов подозревается в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев - Брянск. Уголовное дело о краже нефтепродукта находится в производстве СУ СК России по Брянской области.

Соучастники скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий их местонахождение установлено. Один из задержанных доставлен в следственные органы в Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию, добавила Волк.