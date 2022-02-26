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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Москве за сутки были госпитализированы 464 человека с COVID-19

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве заболели коронавирусом 3 947 человек, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 3 333 инфицированных гражданах. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 614 случаев, или на 18%. Суточный показатель заболеваемости в столице вырос после двухдневного снижения.

За сутки были госпитализированы 464 человека.

По сообщению московского оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 430 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 83 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 41 115.

Выздоровели за сутки 6 258 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 473 013 человек.

Днем ранее сообщалось о 7 459 выписанных и 84 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 февраля составляет 2 691 110.

Хроника 09 января 2020 года – 26 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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