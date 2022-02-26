Колонна ракетных комплексов "Ярс" прибыла в Алабино для тренировок к параду Победы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Колонна ракетных комплексов "Ярс" прошла более 400 км и прибыла из пункта постоянной дислокации в подмосковное Алабино для участия в тренировках к параду Победы 9 мая, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Техника показала свою надежность, личный состав продемонстрировал высокую маршевую выучку", - заявил заместитель командующего Владимирским ракетным объединением генерал-майор Сергей Ометов, которого цитирует департамент.

"Ярсы" прибыли из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области. Маршрут колонны проходил по федеральной трассе М7, через МКАД в Алабино, уточнили в Минобороны.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Как подчеркнули в Минобороны, личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади с 2008 года.