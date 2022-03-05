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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

Москва встала в десятибалльных пробках перед праздниками

Москва встала в десятибалльных пробках перед праздниками
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - К вечеру рабочей субботы 5 марта в Москве образовались десятибалльные пробки в преддверии праздничных выходных, сообщает Департамент транспорта столицы. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центре города.

"На дорогах Москвы десять баллов. (...) Сегодня предпраздничный день, и москвичи совершают большое количество поездок за подарками по магазинам", - объяснили чиновники.

С утра они предупреждали, что из-за короткого рабочего дня ситуация на дорогах начнет осложняться после 15:00, раньше обычного.

К 18:00 основные заторы наблюдают в центре города, а также на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автомобильной дороге.

Ожидается, что движение станет свободней после 20:00.

"С начала недели москвичи и гости столицы сделали на 270 тысяч поездок больше, чем на прошлой неделе, а количество машин увеличилось на 140 тысяч", - отметили в департаменте.

Москва Дептранс

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