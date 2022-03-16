Оплата "Тройкой" стала доступна на всех маршрутах Московской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья теперь принимают карту "Тройка".

"Теперь поездки между Москвой и областью можно оплачивать одной картой на всех видах общественного транспорта: автобусах, МЦД и метро", - сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На маршрутах в Подмосковье более 9 тысяч транспортных средств, из них 5 тысяч автобусов – коммерческие перевозчики, подключенные к системе "СберТройки".

Ведомство отмечает, что завершается создание единого транспортного пространства в Москве и Московской области. "Теперь более 7 млн жителей второго по численности населения региона России могут удобно оплачивать проезд "Тройкой" в любом из городов области во всем наземном транспорте", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В феврале 2021 года карта заработала в автобусах "Мострансавто". За год работы в Подмосковье "Тройкой" оплачено более 6,2 млн поездок, из них 1,7 млн пришлось на 2022 год.