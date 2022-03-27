"Заминировавший" мэрию житель Москвы получил более шести лет условно

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил жителя столицы Сергея Пашинцева к шести годам месяцу лишения свободы условно по делу о телефонном "минировании" мэрии города, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в суде.

"Приговором суда Пашинцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет один месяц. Назначенное наказание определено считать условным с испытательным сроком в течение двух лет", - сказали агентству в суде.

Пашинцев признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ).

Согласно материалам дела, 12 мая 2020 года Пашинцев, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий посредством телефонного звонка на телефон службы "112" направил заведомо ложное сообщение о его намерении взорвать здание мэрии".

Действия Пашинцева, установило следствие, нарушили "нормальное функционирование правоохранительных и других государственных органов" и отвлекли "их силы и средства от выполнения текущих задач".

Вынесенный в феврале приговор Пашинцев не обжаловал - к настоящему времени решение суда вступило в законную силу.