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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - С утра в столице выпало в среднем 10 см снега, из-за этого городские службы работают в усиленном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

Он подчеркнул, что "круглосуточно в уборке города от снега задействовано 10 тысяч единиц техники".

"Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье, прирост снега в отдельных районах города может составить еще до 13 см", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что дорожные службы в 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Цикл работ повторится ранним утром в воскресенье.

К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

В свою очередь, Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего "оранжевого" уровня.

Предупреждение о сильном, местами очень сильном снеге и обледенении действует до 9:00 воскресенья.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Власти Москвы призывают горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.

Ухудшение погодных условий в столичном регионе связано с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что к 18:00 субботы в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.

Москва Петр Бирюков
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