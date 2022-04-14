Подмосковные ученые создали аэрогель для сбора нефтепродуктов при авариях

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в Черноголовке создали материал, который может помочь в ликвидации последствий техногенных аварий, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в четверг.

"Разработка подмосковных ученых может стать эффективным инструментом для ликвидации последствий утечек нефти и нефтепродуктов. Эта актуальная для нефтегазовой отрасли технология была разработана на базе одного из наукоградов Подмосковья - Черноголовки", - цитирует зампреда правительства - руководителя ведомства Екатерину Зиновьеву пресс-служба.

Супергидрофобный аэрогель не смачивается водой и не впитывает ее, он способен поглощать нефтепродукты, его пористость может превышать 99%.

Аэрогель можно получать в любой форме - в гранулах, цилиндрах и блоках разного размера и использовать на водных поверхностях не только для локализации, но и для сбора пятна нефтепродуктов.

Как отметил разработчик, аэрогель можно использовать повторно. "В лабораторных условиях на опытах с гексаном нам удавалось использовать его до 10 раз", - добавил ученый.