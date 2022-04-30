В мэрии Москвы предупредили об активизации лжекоммунальщиков в праздники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Жителям столицы в праздничные дни следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", - рассказал он.

Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.

По его словам, выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается.

"Все внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это - мошенники. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации", - заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит.

Как добавил Бирюков, уточнить сведения о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.