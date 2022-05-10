Салют в Москве посмотрели 2,5 млн человек

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За праздничным салютом в честь Дня Победы наблюдали около 2,5 млн москвичей и гостей столицы, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

Как рассказал собеседник агентства, десятиминутный салют, начавшийся в 22:00 9 мая, можно было посмотреть на 36 городских площадках. По его словам, происшествий не зафиксировано.

Праздничный артиллерийский салют в Москве 9 мая проводился с 16 точек, было задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тыс. фейерверочных изделий.