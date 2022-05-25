На Солнцевской линии столичного метро произошел сбой в движении

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сбой в движении произошел в утренний час пик на Солнцевской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"На южном участке Солнцевской линии (8А) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Позднее в столичном дептрансе заявили, что движение на Солнцевской линии введено в график.

Ранее сообщалось, что поздним вечером во вторник на станции "Смоленская" Филевской линии под прибывающий поезд упал пассажир.

По данным источника "Интерфакса", спасти 29-летнего мужчину не удалось, он скончался от травм, несовместимых с жизнью.