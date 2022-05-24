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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Человек упал под поезд на станции метро "Смоленская"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером во вторник на Филевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На станции "Смоленская" под поезд попал человек, для его извлечения снято напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажир находится под колесами одного из вагонов, его пытаются спасти.

В столичном департаменте подтвердили падение человека на пути на Филёвской линии.

"На Филёвской линии (4) нет движения поездов от "Александровского сада" до "Багратионовской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении департамента.

Данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, пока не поступало.

Смоленская Филевская линия
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