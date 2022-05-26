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Онлайн-карту участков для аренды бизнесом за 1 рубль разработали в Подмосковье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Карта земельных участков, доступных инвесторам в Подмосковье в аренду за 1 рубль в год, размещена на инвестпортале Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"На сегодняшний день на инвестиционную карту нанесено порядка 220 таких участков, этот перечень постоянно актуализируется. Мы уже видим, что льготная аренда чрезвычайно востребована предпринимателями - в региональный Мининвест поступило более 80 заявок в рамках этой программы. Для 21 проекта участки уже подобраны, идет процедура сбора документов для оформления договора", - приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она напомнила, что четыре инвестора уже получили землю для реализации своих проектов.

Участки, находящиеся в муниципальной и региональной собственности на территории Подмосковья, предоставляются на льготных условиях под проекты в сфере импортозамещения. Срок льготной аренды - 3 года, после чего инвестор сможет выкупить участки за 15% от их кадастровой стоимости.

На инвестиционной карте Подмосковья добавлена возможность просмотра земельных участков, доступных по программе льготной аренды. Применение соответствующего фильтра позволяет инвестору наглядно определить участки, наиболее подходящие для реализации проекта.

Московская область Екатерина Зиновьева
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