Онлайн-карту участков для аренды бизнесом за 1 рубль разработали в Подмосковье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Карта земельных участков, доступных инвесторам в Подмосковье в аренду за 1 рубль в год, размещена на инвестпортале Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"На сегодняшний день на инвестиционную карту нанесено порядка 220 таких участков, этот перечень постоянно актуализируется. Мы уже видим, что льготная аренда чрезвычайно востребована предпринимателями - в региональный Мининвест поступило более 80 заявок в рамках этой программы. Для 21 проекта участки уже подобраны, идет процедура сбора документов для оформления договора", - приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она напомнила, что четыре инвестора уже получили землю для реализации своих проектов.

Участки, находящиеся в муниципальной и региональной собственности на территории Подмосковья, предоставляются на льготных условиях под проекты в сфере импортозамещения. Срок льготной аренды - 3 года, после чего инвестор сможет выкупить участки за 15% от их кадастровой стоимости.

На инвестиционной карте Подмосковья добавлена возможность просмотра земельных участков, доступных по программе льготной аренды. Применение соответствующего фильтра позволяет инвестору наглядно определить участки, наиболее подходящие для реализации проекта.