В Москве зарегистрировано 5 тысяч самозанятых среди детей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В столице отмечается рост числа самозанятых среди детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

"У нас в Москве в геометрической прогрессии растет число самозанятых детей. На сегодняшний день налоговая дала цифру: 5 тыс. детей самозанятых зарегистрировано", - сказала Ярославская на пресс-конференции.

Она отметила, что эти дети учатся и легально зарабатывают, а также платят с этого налоги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге во вторник, что число самозанятых в столице превысило 1 млн человек. "Когда вводили НПД (налог на профессиональный доход – ИФ), думали, что им воспользуются десятки, максимум, сотни тысяч. Но всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек – примерно 15% от всех работающих в столице", - написал Собянин.