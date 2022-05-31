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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Москве зарегистрировано 5 тысяч самозанятых среди детей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В столице отмечается рост числа самозанятых среди детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

"У нас в Москве в геометрической прогрессии растет число самозанятых детей. На сегодняшний день налоговая дала цифру: 5 тыс. детей самозанятых зарегистрировано", - сказала Ярославская на пресс-конференции.

Она отметила, что эти дети учатся и легально зарабатывают, а также платят с этого налоги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге во вторник, что число самозанятых в столице превысило 1 млн человек. "Когда вводили НПД (налог на профессиональный доход – ИФ), думали, что им воспользуются десятки, максимум, сотни тысяч. Но всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек – примерно 15% от всех работающих в столице", - написал Собянин.

Москва
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