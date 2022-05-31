Ряд улиц в центре Москвы перекроют 1 и 4 июня из-за парада ретротранспорта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На Чиступрудном бульваре Москвы в субботу пройдет парад ретротранспорта, ряд улиц в центре города будет перекрыт, сообщает во вторник столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Парады ретротранспорта в Москве за много лет стали доброй традицией. В апреле мы впервые за три года провели парад трамваев, который собрал 20 тыс. зрителей. Мы видим, что людям нравятся такие события, поэтому решили организовать ещё один парад на Чистопрудном бульваре, но более масштабный", - приводят в департаменте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В связи с проведением мероприятия ряд улиц в центре города будут перекрыты 1 и 4 июня. Согласно информации, перекрытия коснутся Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного, Яузского, Покровского бульваров, а также ряда прилегающих переулков и улиц.

1 июня перекрытия будут действовать с 13:00 до 5:00, 4 июня - с 8:00 до 10:30, с 10:30 до 11:00 с 11:00 до 17:00, а также с полуночи 3 июня и до окончания мероприятия. Водителей просят планировать маршруты заранее.

Отмечается, что впервые в параде примут участие экспонаты музея гаража особого назначения ФСО России. Также будут трамваи разных поколений и грузовики из коллекции музея транспорта Москвы.