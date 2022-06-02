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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тыс. рублей

Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тыс. рублей
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина за повторное нарушение организации несогласованной акции, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

"Суд признал Митрохина виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказал Тельнов в четверг.

Решение суда будет обжаловано.

Митрохин был задержан 31 мая в Москве. В отделении полиции на него были составлены два протокола за самоуправство (19.1 КоАП РФ) и ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания)". После этого его отпустили из полиции.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат Тельнов, второй протокол на депутата был составлен за то, что он "24 мая 2022 года разместил в интернете призывы в отношении неограниченного круга лиц к участию в массовом публичном мероприятии, не согласованным с органами исполнительной власти, по факту строительства на придомовой территории дома в Москве".

Сергей Митрохин Москва
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