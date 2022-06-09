Температура воздуха в Москве достигла 28 градусов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Четверг стал первым с начала года по-настоящему жарким днем в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"Столбики термометров достигли отметки +27-28 градусов", - говорится в сообщении

В мэрии заявили, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна.

"Ежедневно дважды в сутки проводится регламентная промывка дорог. При необходимости проведем аэрацию: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ночные часы (с 21:00 до 06:00) в Москве обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд дня был установлен 9 июня 1948 года – 32,1 градуса.

"Сегодня этот максимум перекрыт не будет", - сказал представитель метеобюро.