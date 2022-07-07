Цены на новостройки в Москве выросли более чем на 15% за год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На первичном рынке старой Москвы квадратный метр подорожал на 15,3% за год, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"Медианная стоимость "квадрата" в старой Москве снизилась на 2,2% (+15,3% за год), на присоединенных территориях - на 0,5% (+ 20% за год)", - пишут эксперты.

По словам директора управления новостроек "Инком-Недвижимость" Валерия Кочеткова, снижение стало следствием летних акций и выходом на рынок новых проектов по стартовым ценам.

"После укрепления рубля возможна корректировка цен вниз на 7%-10% в проектах бизнес-класса и в премиальном сегменте, где доля импортных составляющих больше, чем в комфорт-классе", - отметил эксперт.

Лето - традиционный период затишья на рынке. Сейчас происходит техническая коррекция цен, ближе к сентябрю они могут снова вырасти.

По данным аналитиков, предложение новостроек в старых границах Москвы за месяц выросло на 5,1% (+ 32% за год), в новой Москве сократилось на 3% (+ 21% за год). Кочетков пояснил, что рост объемов предложения подтверждается увеличением выдач разрешений на строительство. Так, в июне их было выдано на 6% больше, чем январе, и примерно столько же, сколько в июне 2021 года.

По мнению экспертов, первичный рынок преодолел серьезный спад спроса, который теперь медленно восстанавливается. В настоящее время в его структуре 64% составляют клиенты, переориентированные с покупки "вторички" на приобретение квартир в новостройках.

"Рынок пережил тяжелое время, когда ставки по ипотеке составляли 9% и более. Сейчас мы отмечаем положительную динамику, рынок постепенно восстанавливается, но без резких рывков. Более заметной тенденция станет в начале осени. Стабилизации способствует ипотека со ставкой 7%, субсидированная ставка застройщиков менее 1% и переход клиентов с вторичного рынка на рынок новостроек, по причине более выгодного ипотечного кредитования", - заключил Кочетков.