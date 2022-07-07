Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Цены на новостройки в Москве выросли более чем на 15% за год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На первичном рынке старой Москвы квадратный метр подорожал на 15,3% за год, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"Медианная стоимость "квадрата" в старой Москве снизилась на 2,2% (+15,3% за год), на присоединенных территориях - на 0,5% (+ 20% за год)", - пишут эксперты.

По словам директора управления новостроек "Инком-Недвижимость" Валерия Кочеткова, снижение стало следствием летних акций и выходом на рынок новых проектов по стартовым ценам.

"После укрепления рубля возможна корректировка цен вниз на 7%-10% в проектах бизнес-класса и в премиальном сегменте, где доля импортных составляющих больше, чем в комфорт-классе", - отметил эксперт.

Лето - традиционный период затишья на рынке. Сейчас происходит техническая коррекция цен, ближе к сентябрю они могут снова вырасти.

По данным аналитиков, предложение новостроек в старых границах Москвы за месяц выросло на 5,1% (+ 32% за год), в новой Москве сократилось на 3% (+ 21% за год). Кочетков пояснил, что рост объемов предложения подтверждается увеличением выдач разрешений на строительство. Так, в июне их было выдано на 6% больше, чем январе, и примерно столько же, сколько в июне 2021 года.

По мнению экспертов, первичный рынок преодолел серьезный спад спроса, который теперь медленно восстанавливается. В настоящее время в его структуре 64% составляют клиенты, переориентированные с покупки "вторички" на приобретение квартир в новостройках.

"Рынок пережил тяжелое время, когда ставки по ипотеке составляли 9% и более. Сейчас мы отмечаем положительную динамику, рынок постепенно восстанавливается, но без резких рывков. Более заметной тенденция станет в начале осени. Стабилизации способствует ипотека со ставкой 7%, субсидированная ставка застройщиков менее 1% и переход клиентов с вторичного рынка на рынок новостроек, по причине более выгодного ипотечного кредитования", - заключил Кочетков.

Инком-Недвижимость Москва Валерий Кочетков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал на два месяца помощника главы МВД Умнова

Суд в Москве арестовал на два месяца помощника главы МВД Умнова

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР"

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве третий день подряд

Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Британии

Пять человек пострадали из-за провала дорожного полотна на юго-западе Москвы

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

Одна из башен ЖК Capital Towers загорелась в Москва-Сити

Суд в Москве арестовал адвоката журналиста Сафронова по делу о фейках про армию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });