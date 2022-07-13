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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Подмосковные участки подорожали на треть за год

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Земельные участки в Подмосковье подорожали на 33% за год, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

"Средняя стоимость вторичных коттеджей составляет 29,8 млн рублей (минус 8% за месяц и минус 9% за год), участков без подряда - 1,54 млн рублей (минус 0,3% за месяц и плюс 33% за год)", - говорится в обзоре.

По данным аналитиков, предложение коттеджей представлено 13,37 тысячи лотов. Показатель сократился на -0,7% за месяц и вырос на 7,2% за год. Предложение участков составляет 25,86 тысячи лотов (минус 7% за месяц и минус 35,1% за год).

Срок экспозиции коттеджей снизился на 7%, в годовом выражении сократился на 3,4%, а участков - увеличился на 3,7% (плюс 12% за год).

"Мы замечаем рост стоимости УБП (участков без подряда - ИФ) в годовом выражении, поскольку дешевые лоты постепенно вымываются из экспозиции, а наиболее дорогие остаются. Вследствие дефицита предложения готовых домов на первичном рынке и переоцененности объектов на вторичном покупатели стали активней приобретать участки", - прокомментировал руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

По словам начальника отдела Управления загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Татьяны Максимовой, сейчас продавцы коттеджей снижают цены. Из-за переоцененности предложения коттеджей в выигрыше оказываются собственники, которые готовы пойти на дисконт в размере 15%-20%.

"Недвижимость всегда была и остается наиболее надежным активом для инвестиций. Сейчас покупатели имеют возможность приобрести загородные коттеджи с хорошей скидкой, а продавцы реализовать вторичные объекты и обзавестись квартирами в новостройках Московского региона. Причем поменять "загородку" на городскую недвижимость возможно при помощи одних и тех же профессиональных риэлторов, которые подберут наиболее выгодные варианты", - отметила Максимова.

Московская область Инком-Недвижимость Дмитрий Таганов Татьяна Максимова
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