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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

В Москве завершается снос стадиона "Торпедо"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Даниловском районе Москвы завершают демонтаж старых конструкций стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова, который реконструируют, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Застройщик получил положительное заключение Мосгосэкспертизы на третий этап проекта реконструкции "Торпедо". На этом этапе там построят центральную спортивную арену и тренировочные поля, рассказал через пресс-службу заммэра города Андрей Бочкарев. Инвестор ожидает разрешения на начало строительных работ по стадиону.

По словам заммэра, одновременно с демонтажом стадиона сейчас там строят пешеходные контрольно-пропускные пункты, раздевалки и тренировочное футбольное поле размером 40 на 60 метров.

По проекту реконструкции, на фасаде арены будет выполнено остекление с заполнением из архитектурного закаленного стекла, стемалит, панели из фибробетона, хромированные и перфорированные профили. После завершения реконструкции центральная арена "Торпедо" сможет вмещать до 15 тысяч человек и будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза.

Рядом со стадионом градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила построить школу на тысячу мест на участке площадью около 2,11 га по адресу: ул. Восточная, вл. 4А.

Москва Андрей Бочкарев Торпедо Даниловский район
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