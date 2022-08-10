Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Завершается реставрация выявленного объекта культурного наследия "Доходный дом с чайным магазином Торгового дома Д. и А. Расторгуевы" в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Сейчас строители приступили к завершающей стадии отделочных работ. Уже снят защитный баннер, который долгое время закрывал фасад, и теперь каждый может убедиться, что внешний облик здания бережно сохранен и обновлен", - сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Полностью завершить работы планируется до конца 2022 года.

Здание по адресу: ул.Солянка, д.7, стр.1 в XIX веке спроектировал академик архитектуры Василий Карнеев. Оно было примером дома с самым современным техническим оснащением. Сейчас строители провели замену перекрытий, усилили несущую способность стен и смонтировали новые инженерные коммуникации.

При этом восстановлена кирпичная кладка, историческая лепнина и цвет фасада.

Доходный дом для чаеторговца Алексея Расторгуева был построен в 1882 году. Первый этаж предназначался для магазина домовладельца, а два верхних уровня занимали квартиры. После революции в здании разместили лаборатории Научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии, а на оставшихся площадях - коммунальные квартиры.