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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В воскресенье на западе Москвы ограничат движение автотранспорта

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На западе Москвы 14 августа ограничат движение транспорта из-за "Большого московского триатлона", сообщил городской Департамент транспорта.

С 7 утра и до окончания соревнований будет ограничено движение на улицах Крылатская, Нижние Мневники, а также в боковом проезде Крылатской улицы и на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе.

Кроме того, 14 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на Крылатской улице от д. 15, стр. 2 до улицы Нижние Мневники.

Москва Дептранс Большой московский триатлон
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