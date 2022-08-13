Усилено патрулирование водных акваторий Москвы из-за аномальной жары

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в выходные дни и на следующей неделе столицу ждет жаркая погода, до 33 градусов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих возле водоемов, поэтому спасатели усилили патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий", - рассказал Бирюков.

Безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов, ежедневно на дежурство выходят 113 специалистов - как на катерах, так и пешим порядком.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", - пояснил заммэра.

Для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотные летательные аппараты.

Бирюков также сообщил, что городские службы из-за жары работают в режиме повышенной готовности.

"Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - пояснил он.

Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с 13 до 15 августа до предпоследнего, "оранжевого" уровня.