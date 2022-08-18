Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье из-за полумарафона "Лужники"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полумарафон "Лужники" пройдет в Москве в воскресенье, 21 августа, из-за этого в центре города перекроют движение на ряде улиц в утренние и дневные часы, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"С 6:30 до 12:30 будет перекрыт участок улицы Лужники от аллеи Славы до Лужнецкой набережной", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 7:30 до 12:30 нельзя будет проехать по участку Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

С 07:30 до 10:15 перекроют улицу Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной.

Перекрытия также затронут Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.

Парковку запретят на участке Крылатской улицы с 00:01 до окончания мероприятия.

20 августа для проезда будет закрыт участок той же Крылатской улицы в период с 12:00 до 17:00.

Полумарафон "Лужники" - забег на 21,1 км, его маршрут проходит по набережным Москвы.