Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье из-за полумарафона "Лужники"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полумарафон "Лужники" пройдет в Москве в воскресенье, 21 августа, из-за этого в центре города перекроют движение на ряде улиц в утренние и дневные часы, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"С 6:30 до 12:30 будет перекрыт участок улицы Лужники от аллеи Славы до Лужнецкой набережной", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 7:30 до 12:30 нельзя будет проехать по участку Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

С 07:30 до 10:15 перекроют улицу Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной.

Перекрытия также затронут Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.

Парковку запретят на участке Крылатской улицы с 00:01 до окончания мероприятия.

20 августа для проезда будет закрыт участок той же Крылатской улицы в период с 12:00 до 17:00.

Полумарафон "Лужники" - забег на 21,1 км, его маршрут проходит по набережным Москвы.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

В МЧС заявили об отсутствии угрозы повторения в Москве смога 12-летней давности

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

В Москве усилен контроль за состоянием воздуха после сообщений о запахе гари

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });