Преподавателя воскресной школы заподозрили в убийстве священника в Домодедове

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Домодедове утром 24 августа в воскресной школе убили настоятеля церкви Николая Чудотворца и совершили поджог. Задержан преподаватель воскресной школы, сообщила прокуратура Московской области.

По предварительной версии следствия, подозреваемый сначала совершил поджог в одном из кабинетов. В помещение вошел священник, и подозреваемый ранил его ножом. Священник погиб на месте. Очевидцы вызвали полицию, она задержала подозреваемого, рассказали в региональном главке СК.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Как сообщила начальник пресс-службы помосковного управления МВД Татьяна Петрова, задержанным оказался местный житель 2000 года рождения.