Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Преподавателя воскресной школы заподозрили в убийстве священника в Домодедове

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Домодедове утром 24 августа в воскресной школе убили настоятеля церкви Николая Чудотворца и совершили поджог. Задержан преподаватель воскресной школы, сообщила прокуратура Московской области.

По предварительной версии следствия, подозреваемый сначала совершил поджог в одном из кабинетов. В помещение вошел священник, и подозреваемый ранил его ножом. Священник погиб на месте. Очевидцы вызвали полицию, она задержала подозреваемого, рассказали в региональном главке СК.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Как сообщила начальник пресс-службы помосковного управления МВД Татьяна Петрова, задержанным оказался местный житель 2000 года рождения.

Домодедово МВД СКР прокуратура Московской области
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вторник стал самым жарким днем с начала августа в Москве

Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о государственной измене

Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о государственной измене

Смог в Москве рассеивается

Смог в Москве рассеивается

Аи-100 на АЗС Москвы за неделю подорожал на 40 копеек

Росгидромет ждет сохранения задымления в Москве до 25 августа

Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов со вторника по четверг

Москвичи продолжают жаловаться на запах гари и дымку в городе

Москвичи продолжают жаловаться на запах гари и дымку в городе
Убийство Дарьи Дугиной

По факту гибели дочери Дугина возбуждено уголовное дело об убийстве

По факту гибели дочери Дугина возбуждено уголовное дело об убийстве
Убийство Дарьи Дугиной

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Мэрия Москвы сообщила об очищении воздуха в субботу на фоне изменения погоды

Мэрия Москвы сообщила об очищении воздуха в субботу на фоне изменения погоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });