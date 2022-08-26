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На станции метро "Комсомольская" часть турникетов отключили для ремонта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве вход на станцию метро "Комсомольская" ограничен, поскольку часть турникетов в центральной зоне вестибюля со стороны Ярославского вокзала отключена в связи с плановым ремонтом, сообщил городской Департамент транспорта.

"В час пик это может привести к увеличению времени прохода на станцию", - предупредили чиновники.

Поэтому пассажирам предлагают пользоваться более свободными входами на "Комсомольскую" (7-8) или смещать время поездки с часов пик.

Станция метро "Комсомольская" находится рядом с тремя вокзалами - Ленинградским, Ярославским и Казанским.

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