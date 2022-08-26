Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в московском воздухе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Превышения вредных веществ в воздухе после жалоб москвичей на запах гари и смог не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора в пятницу.

Там сообщили, что в соответствии с информацией "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах 26 августа в 42 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест".

В Роспотребнадзоре также сообщили, что, по данным Мосэкомониторинга, за прошедшие сутки зарегистрированы кратковременные превышения предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ10 на постах "Долгопрудная", "М1 (Очаковское)", "Нижняя Масловка", "М2 (Жулебино)".

"За истекшие сутки зарегистрированы кратковременные (до 20 минут), незначительные (до 1,3 ПДК) превышения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе (связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями): взвешенных частиц РМ10 на станции "М1 (Очаковское)" (Западный административный округ), на станции "Долгопрудная" (Северный административный округ), оксида углерода на станции "Нижняя Масловка" (Северный административный округ), диоксида азота на станции "М2 (Жулебино)" (Юго-Восточный административный округ)", - подчеркивают в ведомстве.

На данный момент было совершено 290 выездов бригад, отобрано более 2,7 тыс. проб воздуха. Ситуация находится на контроле ведомства, усиленный контроль за уровнем загрязняющих веществ будет вестись до нормализации ситуации.

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог. По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил в понедельник "Интерфаксу", что запах дыма и гарь от пожаров будет ощущаться в столичном регионе до конца рабочей недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для помощи в локализации возгораний направлены пожарные и техника.