В МЧС сообщили о шести природных пожарах, действующих в Рязанской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Природные пожары продолжают действовать в Рязанской области, несколько из них удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"На данный момент на территории Рязанской области действуют шесть очагов природных пожаров, из них два очага локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ситуация с природными пожарами в Рязанской области находится под контролем МЧС России.

Специалистами ведомства проложены минерализованные полосы протяженностью 117,4 км, добавили в министерстве.

К тушению пожаров привлечены более 9,7 тысяч человек и 2,6 тысяч единицы техники. В Рязанской области из-за стихийного бедствия установлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на субботу выросла до 19,542 тысяч гектар.

За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 2 тысячи га.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, новые очаги возгорания за сутки не появились. Увеличение площади, пройденной огнем, произошло из-за запланированных работ по встречному отжигу, благодаря чему длину кромки активного горения удалось сократить в два раза.

"Распространение огня также остановлено за счет защитной полосы, вспаханной по периметру кромки пожаров. Случаев перехода пламени за его пределы не зафиксировано", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что работы по локализации и тушению природных пожаров продолжаются.