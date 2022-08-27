Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Строительная смесь вытекла на МКАД, движение ограничено

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Городские службы устраняют последствия вытекания строительной смеси в районе 51-го км МКАД, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в настоящее время движение на данном участке ограничено по трем из пяти полос.

Проводятся необходимые работы для устранения последствий происшествия.

По информации столичного департамента транспорта, на внутренней стороне 51-го км МКАД (после проспекта Генерала Дорохова) из-под асфальта поступает вода. "На данный момент перекрыто три полосы из семи. Движение на месте ЧС существенно затруднено", - информирует он в своем телеграм-канале.

Москва МКАД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Жара в Москве сохранится до конца недели

Жара в Москве сохранится до конца недели

Температурный максимум 1988 года побит в Москве

Пожар на складе в Москве, где погиб человек, ликвидирован

Пожар на складе в Москве, где погиб человек, ликвидирован

Склад загорелся на севере Москвы, есть погибший и пострадавшие

Вторник стал самым жарким днем с начала августа в Москве

Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о государственной измене

Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о государственной измене

Смог в Москве рассеивается

Смог в Москве рассеивается

Аи-100 на АЗС Москвы за неделю подорожал на 40 копеек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });