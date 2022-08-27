Строительная смесь вытекла на МКАД, движение ограничено

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Городские службы устраняют последствия вытекания строительной смеси в районе 51-го км МКАД, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в настоящее время движение на данном участке ограничено по трем из пяти полос.

Проводятся необходимые работы для устранения последствий происшествия.

По информации столичного департамента транспорта, на внутренней стороне 51-го км МКАД (после проспекта Генерала Дорохова) из-под асфальта поступает вода. "На данный момент перекрыто три полосы из семи. Движение на месте ЧС существенно затруднено", - информирует он в своем телеграм-канале.