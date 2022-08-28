Ожидающиеся в понедельник дожди помогут в борьбе со смогом в Москве

Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В различных районах Москвы вновь ощущается сильный запах дыма и наблюдается смог от пожаров.

В центра погоды "Фобос" отметили, что ситуацию должны улучшить грозовые дожди, которые ожидаются в понедельник.

"В течение дня (воскресенья) экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе, наконец-то, прошумят скоротечные грозовые дожди", - говорится в сообщении центра.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 29 августа, также начнет меняться направление ветра с восточного, который приносил в столицу продукты горения от пожаров в Рязанской области, на западный, что окажет влияние на экологическую ситуацию.

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог. По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Когда кончится лето

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что жаркая погода начнет отступать из Москвы и области. Наиболее заметное изменение произойдет 31 августа: будет облачно и пройдут небольшие дожди.

"Действие стационарного антициклона, который дирижирует погодой над европейской частью России, будет длиться до понедельника включительно, температура еще до 30 градусов, во вторник дневная температура понизится, и расчеты показывают, что наиболее заметное изменение погоды произойдет в среду", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в последний день лета в Москве и области прогнозируется облачная погода и небольшие осадки. Кроме того, с понедельника начнет меняться направление ветра.

Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте Гидрометцентра в воскресенье, 29 августа в столичном регионе возможен небольшой дождь, гроза, температура воздуха +28...+30 градусов, во вторник станет прохладнее, + 26...+28 градусов, также возможен дождь. В среду, 31 августа, температура воздуха продолжит снижение до + 19...+24 градусов.

В первый день осени в Москве ожидается облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.